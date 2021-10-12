اليابان تنعش آمالها بالتأهل بالفوز على استراليا

المصدر: أ ف ب

انعش منتخب اليابان آماله ببلوغ نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزه الصعب على استراليا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية الثلاثاء في سايتاما.

تقدم المنتخب الياباني مبكراً عن طريق او تاناكا في الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة ايدن هروستيتش (70)، لكن لاعب استراليا عزيز بيهيش سجل هدفا خطأ في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثلاث نقاط ثمينة.

وانهى المنتخب الياباني سلسلة قياسية من 11 فوزاً توالياً في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لنظيره الاسترالي، كان قد بدأها منذ عام 2009.

قال مدرب "سوكيروس" غراهام أرنولد عقب خسارة فريقه "أعتقد انه كان استعراضاً رائعاً. امتلك المنتخبان فرص الفوز، وكانت مباراة كبيرة... في النهاية اعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد".

وأضاف "الأمر الإيجابي هو اننا قدمنا كرة قدم رائعة، ولكن في النهاية لم يكن الفوز حليفنا. حصدنا 9 نقاط من أربع مباريات وسنتعامل مع كل مباراة على حدة".

وتجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن السعودية التي تلتقي لاحقاً مع الصين، في حين رفعت اليابان رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثالث.

خاضت منتخب الساموراي المباراة وهو يدرك تماماً بأن أي نتيجة غير الفوز سيعني امكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الاولى منذ عام 1994.

بدأت اليابان المباراة بشكل ضاغط وسنحت لها فرصة افتتاح التسجيل عندما سدد واتارو اندو كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث (6). لكن اصحاب الارض افتتحوا التسجيل بعد دقيقتين عندما مرر تاكومي مينامينو كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها تاناكا داخل الشباك.

وكادت اليابان تضيف الهدف الثاني، لكن يويا اوساكو سدد الكرة بعيداً عن المرمى بعد ان شق طريقه بين أكثر من مدافع استرالي (35).

وكادت استراليا تدرك التعادل خلافاً لمجريات اللعب عندما سدد آدم تاغارت كرة قوية ارتدت من القائم آواخر الشوط الاول.

وظن المنتخب الأسترالي انه حصل على ركلة جزاء عندما اعيق هروستيتش داخل المنطقة، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة الفيديو واحتسب ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة ومنها نجح هروستيتش في ادراك التعادل (70).

ورمى المنتخب الياباني بكل ثقله من أجل إحراز النقاط الثلاث والبقاء في أجواء المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة الى النهائيات، وكان له ما اراد بالنيران الصديقة عندما حول بيهيش الكرة خطأ داخل مرماه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وتلتقي في هذه المجموعة أيضاً عُمان مع فيتنام لاحقاً.

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