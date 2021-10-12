هولندا تقترب من نهائيات المونديال بسداسية في جبل طارق

المصدر: أ ف ب

تابعت هولندا عروضها الهجومية منذ أن تولى الإشراف على تدريبها مديرها الفني الجديد-القديم لويس فان غال، ودكت شباك ضيفها منتخب جبل طارق المتواضع بسداسية نظيفة أمس الاثنين في روتردام في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية لتقترب أكثر وأكثر من التأهل الى مونديال قطر 2022.

ورفعت هولندا رصيدها الى 19 نقطة مقابل 17 للنروج الفائزة على مونتينيغرو 1-صفر و15 لتركيا التي تفوقت على لاتفيا 2-1.

وافتتح قطب دفاع ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب البرتقالي فيرجيل فان دايك التسجيل عندما ارتقى برأسه لركلة ركنية انبرى لها جناح برشلونة الإسباني ممفيس ديباي واودعها الشباك (ق9).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا اثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها ديباي لكن حارس مرمى جبل طارق برادلي باندا تصدى لها ببراعة (ق19).

لكن ديباي احتاج الى دقيقتين لتعويض خطئه بعد لعبة مشتركة رائعة بين اكثر من لاعب هولندي قبل ان يمررها دافي كلاسن باتجاهه فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (ق21).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح المنتخب "البرتقالي" اثر لمسة يد أخرى، فانبرى لها ديباي وسددها قوية في سقف الشباك (ق45+3).

ورفع ديباي رصيده من الأهداف على الصعيد الدولي الى 35 هدفا معادلا رقم رود فان نيستلروي في المركز السادس في ترتيب افضل لائحة الهدافين التي يتصدرها روبن فان بيرسي مع 50 هدفا.

ولم تمض دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى أضاف المنتخب الهولندي الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية متقنة من نوا لانغ باتجاه دنزل دامفريس الذي تابعها برأسه داخل الشباك.

وسجل البديل ارنوت دانجوما الهدف الخامس (ق75) قبل ان يختتم البديل الاخر دونيل مالين التسجيل قبل نهاية المباراة باربع دقائق.

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