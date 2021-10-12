الإصابة تبعد ثيلين عن منتخب السويد

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

حرمت الإصابة السويدي إسحاق ثيلين من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة كوسوفو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ولم يتمكن اللاعب من المشاركة في تدريبات المنتخب التي سبقت المباراة لتعرضه لإصابة في الفخذ تم استبعاده من قائمة المباراة لعدم اكتمال شفائه، وسيغيب عن مباراة السويد مع اليونان اليوم، ويخضع اللاعب حالياً للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب بلاده. وينتظر بني ياس عودة اللاعب لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الوصل، السبت المقبل في كأس الرابطة.

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