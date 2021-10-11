الدكتور راشفورد يعرض قميصه الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عرض ماركوس راشفورد (23 عاماً)، نجم مانشستر يونايتد، قميص «الدكتور راشفورد»، بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، وأصبح أصغر شخص يحصل على هذه الشهادة من الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أن حصول راشفورد على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، لإحساسه المتميز بالمجتمع، لتكون تلك الشهادة أحدث جائزة تمنح لراشفورد المفضل لدى المعجبين، بعد أن حصل على الكثير من التكريم، لمعركته قبل 12 شهراً في تمديد الوجبات المدرسية المجانية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال راشفورد، والذي تم تكريمه بالدكتوراه الفخرية أمام السير أليكس فيرجسون: «أنا سعيد بأن أكون هنا في حضور عظيم مثل السير أليكس، وأولئك الذين لعبوا دوراً كبيراً في رحلتي، وسعيد بأن أتلقى الدكتوراه الفخرية لعملي حول فقر الأطفال».

فيما قالت رئيسة جامعة مانشستر، البروفيسور دام نانسي روثويل لصحيفة «ذا صن»: «ماركوس شاب استثنائي يستمر في إظهار إحساس بالانتماء للمجتمع، والكرم يتجاوز سنواته بكثير، وإنه لشرف كبير أن أقدم له هذه الجائزة التي يستحقها نيابة عن مؤسستنا».

وأضافت: «عمله الخيري المستمر وحملاته البارزة لا تساعد الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد فحسب، بل تلهم كثيرين آخرين لمحاولة إحداث فرق بأنفسهم».

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