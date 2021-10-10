المدير الرياضي لسان جيرمان يطالب بمعاقبة الريال لمطاردته مبابي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طالب ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بمعاقبة نادي ريال مدريد، لسعيه للحصول على خدمات كيليان مبابي لاعب سان جيرمان، والذي ينتهي عقده مع ناديه الفرنسي العام المقبل.

وجاءت مطالبة ليوناردو، رداً على تصريح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي أشار من خلاله إلى أن النادي الإسباني متفائل بشأن تلقي أخبار إيجابية عن مبابي في يناير 2022، رغم أنه عاد وأكد بعدها أن تعليقاته أسيئ تفسيرها.

فيما قال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، أن انتقال مبابي إلى سانتياغو برنابيو، مجرد مسألة وقت، في حين، أفادت تقارير أن سان جيرمان، رفض عروضاً عدة لمبابي من الريال خلال فترة الانتقالات الأخيرة، على الرغم من أن ليوناردو لا يزال يشعر بأن العمالقة الإسبان يأملون بالحصول على المهاجم في صفقة انتقال مجانية، وأنهم يجب أن يعاقبوا بسبب سلوكهم هذا.

وقال ليوناردو في لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت»: «من مدريد أنكروا ذلك، لكنني أعتقد أن الريال يخطط للتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال مجانية، ولفترة طويلة، ويجب معاقبتهم».

وأضاف: «منذ عامين، والريال يتحدث علناً عن مبابي، وهذا يجب أن يعاقب، وأرى أنه سلوك ينم عن عدم احترام لمبابي، لأنه ليس لاعباً عادياً، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وكان مبابي، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة ما قبل الموسم، وكان ريال مدريد النادي الوحيد الذي يريد الانضمام إليه، ومع ذلك، لم يستبعد توقيع اتفاق جديد مع باريس سان جيرمان، وزعمت والدته هذا الأسبوع، أن مبابي لا يزال يجري محادثات بشأن تمديد العقد.

وأضاف ليوناردو: «خطتنا تمديد عقد كيليان مبابي، ولم يتغير شيء في خططنا، وكيليان جوهرة، إنه مثالي بشكل لا يصدق لباريس سان جيرمان، ولدينا الآن كيليان وميسي ونيمار، ولم نخطط أبداً لمستقبل باريس سان جيرمان من دون مبابي».

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