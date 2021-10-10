4 نجوم من مانشستر يونايتد على قائمة أمنيات نيوكاسل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشفت تقارير أن نيوكاسل أصبح مستعداً لاستعراض عضلاته في سوق الانتقالات المقبل، بعد أن أصبح أغنى نادٍ في العالم، وأن هناك 4 لاعبين من نادي مانشستر يونايتد على قائمة أمنياته، بعد إكمال كونسورتيوم مدعوم من المملكة العربية السعودية، صفقة شراء بقيمة 300 مليون جنيه استرليني للنادي من الرئيس السابق مايك أشلي.

وبعد أن كان نيوكاسل يكافح من أجل الحفاظ على مستواه هذا الموسم، وعلى مركزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أصبح مرشحاً للمنافسة بقوة على لقب الدوري، عند فتح نافذة الانتقالات في يناير 2022، وإجراء تعاقدات مع بعض الصفقات المهمة.

ووفقاً لموقع «مساء مانشستر الإخباري»، هناك 4 نجوم من نادي مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر»، على رادار نيوكاسل قبل يناير المقبل، ويشير التقرير إلى أن الفرنسي أنتوني مارسيال، أحد هذه الأسماء، مع عدم رغبة مان يونايتد في بقائه، بعد التعاقد مع جادون سانشو وكريستيانو رونالدو، لتقتصر مشاركة مارسيال على 5 مباريات فقط في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

ونوه التقرير إلى أن جيسي لينجارد، هو اللاعب الثاني الذي يهتم به نيوكاسل يونايتد، وذكر أن لينجارد، أشعل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، عندما انضم إلى وست هام على سبيل الإعارة لمدة نصف عام، لكنه وجد صعوبة في اللعب مرة أخرى عند عودته إلى أولد ترافورد.

ولا يقتصر الأمر على المهاجمين في قائمة أمنيات نيوكاسل، إذ يشير التقرير إلى أن قلب الدفاع غير المرغوب فيه في مان يونايتد، إيريك بايلي قد يتم توقيعه لتعزيز دفاع فريق نيوكاسل، إلى جانب دوني فان دي بيك، والذي لم يسبق له الدخول في تشكيلة مانشستر يونايتد منذ انضمامه في صفقة انتقال بقيمة 30 مليون جنيه استرليني من أياكس في عام 2020.

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