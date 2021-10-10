الدنمارك تواصل تغريدها خارج السرب وتقترب أكثر من النهائيات

المصدر: أ ف ب

تابعت الدنمارك، بطلة أوروبا عام 1992، تغريدها خارج السرب في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، عندما حققت فوزها السابع تواليا بسحقها مضيفتها مولدافيا 4-صفر السبت في كيسينوا في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وحسمت الدنمارك نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية تناوب عليها أندرياس سكوف أولسن (23) وسيمون كاير (34 من ركلة جزاء) وكريستيان نورغارد (39) ويواكيم ميهيلي (44).

وفرض لاعب وسط بولونيا الايطالي سكوف أولسن نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل واصطياده ركلة جزاء وصناعته الهدف الثالث.

وضمنت الدنمارك التي ابهرت الجميع ببلوغها نصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف، أحد المركزين الأولين في المجموعة (الأول يتأهل مباشرة فيما يخوض الثاني ملحقا مع أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر من التصفيات).

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 21 نقطة وهي تملك فرصة حجز بطاقتها إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، الثلاثاء المقبل في حال فوزها على ضيفتها النمسا الثالثة، أو تعثر مطاردتها المباشرة اسكتلندا أمام مضيفتها جزر فارو.

ونجحت الدنمارك في ترجمة أفضليتها إلى هدف عندما توغل سكوف أولسن داخل المنطقة وهيأ كرة على طبق من ذهب الى لاعب وسط توتنهام الإنجليزي بيار-إميل هويبييرغ سددها من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيسر فشتتها المدافع يون جوردان لكنها تهيأت أمام أولسن فسددها زاحفة داخل المرمى (23).

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