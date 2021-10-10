جريزمان يستعد لمباراته الدولية رقم 100 في نهائي دوري الأمم

يستعد أنطوان جريزمان مهاجم فرنسا لخوض مباراته الدولية رقم 100 مع بلاده في نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسبانيا، ويحلم أن يحتفل بالتتويج باللقب.

وستكون مواجهة إسبانيا مثالية لجريزمان للاحتفال بهذا الإنجاز، حيث قضى مسيرته في الدوري الإسباني ويلعب حاليا في الفترة الثانية مع أتليتيكو مدريد، وبينهما دافع عن ألوان برشلونة.

وقال جريزمان "ستكون ليلة استثنائية. هذه مباراة يجب الفوز بها. هناك كأس ستُرفع في النهاية، لذا سنفعل كل شيء من أجل النجاح".

وأضاف "لدينا الفريق المناسب لتحقيق ذلك. بكل تأكيد فإن الوصول إلى 100 هو شيء استثنائي. نادي المئة من اللاعبين يضم القليلين، لذا أنا فخور جدا وأتمنى أن تنتهي الليلة بشكل جيد أيضا".

ومن ضمن ثمانية لاعبين بلغوا 100 مباراة مع فرنسا هو ديدييه ديشان مدرب فرنسا الحالي الذي قال إن جريزمان بات من العناصر المهمة في تشكيلة بلاده.

وقال جريزمان "لا يتعلق الأمر بعدد المباريات، بل انظروا إلى أهميته وأهدافه وتمريراته الحاسمة. أعتقد أنه كان محظوظا في عدم التعرض لإصابات خطيرة، وأتمنى أن يستمر الأمر بهذه الطريقة".

وأضاف "ربما في بداية مسيرتي لم يكن يلعب أساسيا لكن منذ 2016 أصبح عنصرا مهما جدا للفريق".

ويتصدر ليليان تورام مدافع يوفنتوس السائق، والفائز بكأس العالم 1998، قائمة أكثر لاعبي فرنسا مشاركة في المباريات الدولية برصيد 142 مباراة.

ويقترب هوجو لوريس حارس فرنسا الحالي من رقم تورام حيث من المنتظر أن يظهر يوم الأحد في مباراته الدولية رقم 133.



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