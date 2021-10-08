ساحل العاج تواصل صحوتها والكاميرون تستعيد التوازن في تصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

واصلت ساحل العاج صحوتها عندما تغلبت على مضيفتها مالاوي 3-صفر الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة الى مونديال 2022 في كرة القدم في قطر.

ومنح مهاجم سيفاس سبور التركي ماكس غراديل التقدم لساحل العاج في الدقيقة 36، وانتظر منتخب بلاده الدقيقة 85 للتعزيز عبر لاعب وشط إيندهوفن الهولندي ابراهيم سانغاريه، قبل أن يسجل مهاجم ساسوولو الإيطالي جيريمي بوغا الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني على التوالي لساحل العاج بعد الاول على منافستها القوية على بطاقة المجموعة الى الدور الحاسم الكاميرون 2-1 في الجولة الثانية، بعدما كانت سقطت في فخ تعادل سلبي مخيب امام مضيفتها موزامبيق في الاولى.

وعززت ساحل العاج صدارتها للمجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الكاميرون التي استعادت توازنها بفوز كبير على ضيفتها موزامبيق 3-1 في دوالا بفضل ثنائية لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (ق28 و52) وهدف لمهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي (ق63)، فيما سجل جناح سبورتينغ البرتغالي جيني كاتامو (ق80)هدف الضيوف الذين طرد مدافعهم البديل دانيلو موزي لتلقيه إنذارين في دقيقتين (ق89).

في المقابل، منيت مالاوي بخسارتها الثانية فتجمد رصيدها عن ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين امام موزامبيق التي لقيت خسارتها الثانية بدورها وتجمد رصيدها عند نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخبان العاجي والمالاوي الإثنين في الجولة الرابعة في كوتونو.

ويخوض المنتخبان مباراتيهما البيتية خارج القواعد بسبب عدم مطابقة لمعاييرها الاتحاد الدولي للعبة، والأمر ذاته بالنسبة لموزامبيق التي تستضيف الكاميرون في الجولة الرابعة الإثنين أيضا في مدينة طنجة المغربية.

ويتأهل الى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.

وتلعب لاحقا أنغولا مع الغابون ومصر مع ليبيا ضمن المجموعة السادسة، والجزائر مع النيجر وجيبوتي مع بوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز