الكرة الذهبية: جورجينيو بصحبة ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي

المصدر: أ ف ب

أدرجت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اسم لاعب وسط إيطاليا وتشلسي الإنجليزي جورجينيو ضمن لائحة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2021، وذلك الى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ولعب جورجينيو دوراً هاماً في قيادة تشلسي الى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، ثم ساهم في المشوار الناجح لمنتخب إيطاليا في كأس أوروبا التي أحرز لقبها هذا الصيف على حساب إنجلترا.

وفي ظل غياب ميسي، المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي، ورونالدو الذي عاد الى فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي، عن منصة التتويج العام الماضي مع فريقيهما السابقين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي توالياً باستثناء إحرازهما مسابقة الكأس المحلية، يبدو باب التنافس على الجائزة المرموقة مفتوحاً على مصراعيه.

وتضمنت لائحة الثلاثين زميل جورجينيو في تشلسي لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي، إضافة الى الهداف النروجي لبوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند، نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ومواطنه في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي ساهم في قيادة إنتر الى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010 قبل أن يتركه هذا الصيف للعودة الى تشلسي.

كما ضمت لائحة المرشحين الثلاثين النجمين العربيين صلاح ومحرز اللذين تألقا مع فريقيهما ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين، لاسيما الجزائري الذي ساهم في قيادة فريقه الى لقب الدوري الممتاز ونهائي دوري الأبطال.

ومع الإعلان عن لائحة المرشحين الثلاثين، تبدأ الآن مرحلة التصويت التي يشارك فيها الصجافيون، مدربو وقادة المنتخبات الوطنية الذين سيختارون أفضل خمسة مرشحين بالنسبة لهم.

وبعد الإعلان عن اللائحة المختصرة للمرشحين، سيتم الإعلان عن الفائز في 29 نوفمبر.

وألغيت الجائزة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبقى اللقب في حوزة ميسي، صاحب الرقم القياسي بستة ألقاب والذي قرر خوض مغامرة جديدة هذا الموسم بتركه برشلونة للدفاع عن ألوان سان جرمان، على غرار غريمه رونالدو، الفائز باللقب خمس مرات والذي قرر ترك يوفنتوس للعودة الى مانشستر يونايتد.

وأدى إلغاء الجائزة العام الماضي الى حرمان ليفاندوفسكي من هذا الشرف بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع بايرن ميونيخ، ليكتفي بنيل لقب الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب، لكنه سيحظى بفرصة جيدة مرة أخرى لاسيما بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 41 هدفاً خلال الموسم، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم "المدفعجي" الراحل غيرد مولر (40 هدفاً موسم 1971-1972).

- لائحة المرشحين الثلاثين:

الإسباني سيزار أسبيليكويتا (تشلسي الإنجليزي)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي)

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)

الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

الإيطالي جورجو كييليني (يوفنتوس)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

البرتغالي روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان سابقاً وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً)

البرتغالي برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنجليزي)

النروجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني)

الإيطالي جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)

الإنجليزي هاري كاين (توتنهام)

الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي الإنكليزي)

الدنماركي سايمون كاير (ميلان الإيطالي)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)

البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي سابقاً وتشلسي حالياً)

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة سابقاً وسان جرمان حالياً)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)

الإسباني جيرار مورينو (فياريال)

الإنجليزي مايسون ماونت (تشلسي)

البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)

الإسباني بدري (برشلونة)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس سابقاً ومانشستر يونايتد حالياً)

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)

الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)

الأوروغوياني لويس سواريس (أتلتيكو مدريد الإسباني)

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