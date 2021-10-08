لينكر: رونالدو رائع لكن صلاح الأفضل في البريميرليغ

المصدر: البيان

وصف أسطورة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاري لينكر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بانه الأفضل في الدوري الإنجليزي ومنتقدا قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بمنح جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب لينكر عبر حسابه في "تويتر": "رونالدو كان رائعا، لكن محمد صلاح كان الأحق بهذه الجائزة وبفارق مريح".

وأعلنت رابطة "البريميرليغ" في وقت سابق اليوم الجمعة فوز رونالدو نجم مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضي بفضل تسجيله 3 أهداف، وهو نفس العدد من الأهداف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول مع فريقه في الدوري بذات الفترة.

وتنافس على الجائزة بالإضافة لرونالدو وصلاح كل من أنطونيو روديغر (تشيلسي)، وإسماعيلا سار (واتفورد)، وإيفان توني (برينتفورد) وميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد).

ويرى العديد من المتابعين أن إعطاء الجائزة لرونالدو فيه مجاملة في أول إصدار للجائزة بعد عودته في أغسطس (فترة الانتقالات الصيفية) إلى اليونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي.

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