ليفربول يستعد لمعارك الحفاظ على محمد صلاح من براثن منافسيه

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لم يضع محمد صلاح، قلمه على ورق التجديد مع ليفربول حتى الآن، منتظراً الموافقة على شروطه الجديدة، وهو ما يعني أن ليفربول سيكون عليه الاستعداد لمواجهة معارك قريبة لإبعاد نجمه المصري عن براثن منافسيه، مع انتهاء عقد صلاح في عام 2023.

وتم حث ليفربول على تقديم عقد مربح لصلاح لإقناعه بالبقاء، أو المخاطرة بخسارته أمام غريمه مانشستر سيتي، والقادر على مضاعفة عرض ليفربول، خصوصاً وأن صلاح في حالة رائعة هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 أهداف في 7 مباريات.

وأشارت صحيفة «ذا ميرور»، إلى الهدف الرائع الذي سجله صلاح ضد مانشستر سيتي، بعدما تخطى 4 مدافعين، قبل أن يتخطى إيدرسون ليمنح «الريدز» الصدارة، لتكون هناك مقارنات حتمية مع ليونيل ميسي، بعد أن سجل الأرجنتيني بطريقة مماثلة ضد بايرن ميونيخ في عام 2015.

ويعيش «الريدز» انتظاراً مقلقاً، بينما يستعدون للدخول في محادثات مع صلاح بشأن صفقة جديدة، مع انتهاء صفقته الحالية في عام 2023، في الوقت الذي عانى فيه النادي من علاقة فاترة مع رامي عباس وكيل صلاح، في الآونة الأخيرة، وهناك مخاوف من أن مهاجم تشيلسي السابق، ربما يسعى لتحدٍ جديد بالرحيل في صفقة انتقال مجانية في نهاية عقده.

ونقلت صحيفة «ذا ميرور»، تصريحاً للمهاجم الإنجليزي السابق، كيفين كامبل، لموقع «فوتبول إنسايدر»، قال فيه إنه يجب على ليفربول تخطي الميزانية للحفاظ على صلاح في آنفيلد، مع المخاطرة بأن يحصل على راتب أعلى في مكان آخر.

وأضاف: «عندما يكون لديك لاعب يقوم بما يفعله صلاح، فعادة لا توجد أسئلة حول تقييده، وفي العادة لا توجد أسئلة حول كيفية تقييده، لأن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للفريق، ولا أعرف ما الذي يحدث داخل ليفربول، لكنني متأكد أن صلاح سيحصل على عقد أفضل كثيراً من عقده الحالي».

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