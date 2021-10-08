موراي يعثر على حذائه وخاتم زواجه

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن آندي موراي نجم التنس، عثوره على خاتم زواجه وأحذية التنس «ذات الرائحة الكريهة، بعد أن لجأ من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، لمناشدة متابعيه لمساعدته في تحديد مكان خاتم الزواج المفقود، أثناء المنافسة في بطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا.

وسرقت أحذية وخاتم زواج موراي، نتيجة فكرته الرهيبة، بترك أحذيته وإحداها مربوط فيه خاتم الزواج، تحت سيارته طوال الليل للتهوية والتخلص من رائحتها الكريهة.

ووصف الكثير من متابعي نجم التنس البالغ عددهم 1.7 مليون متابع على انستغرام، تصرف موراي بـ«الغبي»، ولكنه بعد جهد هائل من معجبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استعاد متعلقاته المسروقة.

ونشر موراي، في مقطع فيديو جديد عبر حسابه على انستغرام: «مرحباً بالجميع، أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير، وأردت فقط إرسال رسالة سريعة لأقول شكراً سريعاً لجميع الرسائل، وأيضاً للجميع لمشاركة القصة حول الأحذية وخاتم الزواج».

وأضاف: «اضطررت إلى إجراء بعض المكالمات اليوم، والدردشة مع الأمن في الفندق، وكل شيء اكتمل على خير، ولكن ما زالت الرائحة كريهة تماماً، لكن الحذاء عاد، وكذلك خاتم الزواج».

ولا يستطيع موراي، ارتداء خاتم زواجه في المباريات، لذا يربطه دائماً برباط حذائه، لكنه نسي وجوده هذه المرة، ليسرق منه الحذاء ومربوط فيه خاتم الزواج.

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