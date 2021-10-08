مفاجأة مدوية.. إفريقيا الوسطى تسقط نيجيريا في عقر دارها بتصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

فجرت جمهورية إفريقيا الوسطى مفاجأة مدوية في المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بإسقاطها مضيفتها نيجيريا بهدف نظيف في لاغوس.

ويدين المنتخب المغمور، الذي يقوده المدرب المحلي راوول سافوا، بالفوز الى كارل نامنغندا بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسقطت ليبيريا أمام ضيفتها الرأس الأخضر 1-2 في مونروفيا. وتقدم دافي هارمون لأصحاب الأرض (ق45+3)، وقلب منتخب "كاب فيردي" النتيجة في الشوط الثاني عبر هدفي غاميرو مونتيرو (ق52) وغاري رودريغيس (ق90+2).

النتيجتان خلطتا أوراق المجموعة، فاستمرت نيجيريا في الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام الرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى، وليبيريا رابعة بثلاث نقاط.

وفي الخامسة، حققت مالي فوزها الثاني بعد اكتساحها ضيفتها كينيا 5-صفر في ملعب "أدرار" في مدينة أكادير المغربية. واضطر المنتخب المالي الى نقل مبارياته الى المملكة المغربية بطلب من الاتحاد الدولي بسبب الظروف الأمنية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي مطلع الشهر الماضي.

وسجل الماليون رباعية في الشوط الأول عبر لاعب وسط هاتاي سبور التركي أداما تراوري اثر تمريرة من مهاجم ساربسبورغ النروجي ابراهيما كوني (ق8). وأضاف كوني ثلاثية (ق22 و36 و45 من ركلة جزاء). وفي الشوط الثاني أكمل لاعب ستاد ريمس الفرنسي موسى دومبيا الخماسية (ق85).

وتغلبت أوغندا على مضيفتها رواندا 1-صفر في كيغالي. وسجل الهدف الوحيد فهد بايو (ق41).

وتتصدر مالي برصيد 7 نقاط أمام أوعندا 5 نقاط، وكينيا ثالثة بنقطتين ولرواندا نقطة واحدة في ذيل المجموعة.

وحافظت بنين على صدارة المجموعة العاشرة بعد فوزها على مضيفتها تنزانيا 1-صفر في دار السلام. ويدين منتخب "السناجب" الى لاعب بريست الفرنسي ستيف مونيي صاحب الهدف الوحيد (ق71).

وتغلبت الكونغو الديمقراطية على ضيفتها مدغشقر 2-صفر في ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط. وسجب الهدفين مهاجم اميان الفرنسي شادراك أكولو (ق35) ولاعب الكويت الكويتي ديوميرسي مبوكاني (ق80 من ركلة جزاء).

ورفعت بنين رصيدها الى 7 نقاط أمام الكونغو الديمقراطية الثانية 5 نقاط، وتراجعت تنزانيا للمركز الثالث 4 نقاط، ومدغشقر في المركز الأخير بلا رصيد.

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