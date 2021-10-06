حبيب نور محمدوف يتحدّى رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحدى حبيب نور محمدوف، بشكل هزلي كل من كريستيانو رونالدو وبول بوغبا وريو فرديناند، أثناء رحلته لمشاهدة مانشستر يونايتد يلعب في أولد ترافورد في مباراته أمام إيفرتون، ضمن الدوري الإنجليزي.

وحل أسطورة فنون القتال المختلطة، والذي تقاعد من الرياضة العام الماضي، ضيفاً خاصاً على نادي مانشستر يونايتد، وأتيحت له الفرصة للقاء العديد من لاعبي النادي وأساطيره.

ونشر حبيب عدة صور له وصديقه المقرب رونالدو معاً على إنستغرام، قبل أن يعرض لقطات فيديو له وهو يتحدى أيقونات يونايتد الثلاثة تماماً كما كان يفعل في المؤتمرات الصحفية قبل القتال في بطولة القتال النهائي.

وعلق حبيب على الفيديو، قائلاً: "إنه الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم كريستيانو".

وكشف حبيب أنه استمتع بقضاء الوقت مع كل من رونالدو وبوغبا، واعترف بأنه وجد أنه من الرائع أن يسمع عن كيفية الاستعداد قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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