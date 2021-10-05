أسطورة السلة باو غاسول يعلن اعتزاله رسميًا

المصدر: أ ف ب

أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول الثلاثاء اعتزاله اللعبة نهائيًا بعمر الحادية والاربعين.

ويتمتع غاسول الشقيق الاكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث توج بطلا للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس انجليس ليكرز. كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ست مرات.

أما في صفوف منتخب اسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية ممفيس غريزليز، شيكاغو بولز سان أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس ايضًا، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا 3 مرات، بالاضافة الى تطويق عنقه بالميدالية الاولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

أنهى مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه برشلونة في يونيو الماضي. كما ان غاسول هو افضل هداف في تاريخ كرة السلة الاوروبية.

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