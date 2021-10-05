ما هو شرط محمد صلاح الجديد لتمديد عقده مع ليفربول؟

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي أضاف شرطاً جديداً أمام إدارة ناديه للموافقة على تجديد عقده مع الفريق، بعدما سبق له المطالبة بزيادة راتبه إلى ما يتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيا، الأمر الذي سيجعله الأكثر حصولاً على راتب داخل الفريق.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح اشترط أن يكون عقده الجديد مع ليفربول حتى 2025 فقط، بالإضافة للأول بشأن زيادة الراتب.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بين الطرفين لاتزال قائمة؛ إذ يسعى النادي الإنجليزي لإقناع الفرعون بالتجديد للريدز، لاسيما أنه يعد النجم الأول في ليفربول.

ومن المعروف أن محمد صلاح يحصل في الوقت الحالي، على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني، ثاني أعلى لاعبي ليفربول أجرا، بعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يحصل على 235 ألف إسترليني أسبوعيا.

وقدم محمد صلاح أداء قويا في اللقاء الماضي، أمام مانشستر سيتي، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وتمكن وقتها «مو» من تسجيل هدفا رائعا، وصناعة آخر.

ويحتل محمد صلاح حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 6 أهداف، مناصفة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

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