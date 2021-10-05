بالفيديو.. المقاتل الأيرلندي مكجريجور يصطاد القرش في ميامي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يظل المقاتل الأيرلندي كونور مكجريجور، واحداً من أكثر الرياضيين جاذبية في العالم، رغم أنه لم يحقق سوى فوز واحد في أربع مواجهات كبرى، وبعدما تم الكشف عن أرقام الدفع مقابل المشاهدة، لمواجهته مع داستن بوارير في يناير الماضي.

نشر بطل وزن الريشة والوزن الخفيف السابق، صورة لمتابعيه البالغ عددهم 8.9 ملايين شخص على «تويتر»، مع سمكة قرش، بعد يوم صيد ناجح في ولاية صن شاين.

وكتب: «أمسكت سمكة قرش من حديقتي الخلفية في ميامي»، وبعدها أعاد سمكة القرش إلى المحيط، قائلاً: «مرة أخرى، اذهب أيها المخلوق إلى المحيط، حماية المحيط مسؤولية».

وكان مكجريجور (33 عاماً)، قد عاد إلى حلبة الفنون القتالية قبل تسعة أشهر، ليواجه منافسه في الوزن الخفيف بوارير، ولكنه تلقى الهزيمة من الجولة الثانية بالضربة القاضية للمرة الأولى.

وأشارت التقارير إلى أن مكجريجور حصل على 1.6 مليون دولار، في عملية شراء بالدفع لكل عرض، ليحتل المرتبة الثالثة كأكبر بطاقة مشاهدة في تاريخ الفنون القتالية.

فيما أكد ماكجريجور أن الرقم الحقيقي كان في الواقع 1.504.737 دولاراً، ونشر صورة على «تويتر»، بالشيك الذي تلقاه، وعادة لا تعلن الفنون القتالية، عن هذه التفاصيل.

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