مانشستر يونايتد يبعث رسالة اطمئنان لمدربه سولشاير

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد مانشستر يونايتد، التزامه بمدربه جونار سولشاير، من خلال منح مساعده مايك فيلان عقداً جديداً حتى عام 2024، في عرض كبير للدعم بعد البداية المضطربة للموسم الجديد.

ويعد فيلان (59 عاماً)، اليد اليمنى لسولشاير منذ عام 2019، ويوفر تمديد عقد فيلان دفعة كبيرة للمدرب النرويجي الذي يتعرض لانتقادات شديدة، بعدما بدأ يونايتد بداية متعثرة للحملة، مع تصاعد الضغط.

وأكد موقع «سبورت ميل»، أن فيلان كان من المقرر أن ينتهي عقده العام المقبل، وتتطابق هذه المدة مع مدة العقد الجديد الذي وقع عليه سولشاير في يوليو، وسينظر إليه على أنه مزيد من الدعم للمدير الفني، والذي أشرف على البداية المتعثرة لحملة يونايتد على الرغم من الإنفاق الصيفي الكبير.

ويعتبر فيلان، شخصية محبوبة للغاية داخل النادي، ولعب معهم بين عامي 1989 و1994، وسبق أن عمل مساعداً للسير أليكس فيرجسون، لفترة طويلة، لكنه غادر بعد تعيين ديفيد مويس في عام 2013، وعاد لمساعدة سولشاير، في البداية على أساس مؤقت في أواخر عام 2018، بعد خروج جوزيه مورينيو.

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