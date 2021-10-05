الإيطالي رانييري يعود للتدريب في إنجلترا من بوابة واتفورد

المصدر: أ ف ب

سيخوض المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري تجربته الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما استعان به واتفورد للإشراف عليه خلفاً للإسباني تشيسكو مونيوس الذي أقيل من منصبه الأحد.

وقال واتفورد في بيان أمس الاثنين "يُسعِدُ واتفورد أن يؤكد تعيين كلاوديو رانييري مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة عامين".

وقرر واتفورد الذي يحتل المركز الخامس عشر بعد سبع مراحل على انطلاق الدوري الممتاز، الاستغناء عن مونيوس بسبب "الاتجاه السلبي" في النتائج بحسب ما أفاد الأحد.

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (صفر-1) السبت في المرحلة السابعة.

وجاء قرار إقالة مونيوس الذي استلم المنصب في ديسمبر الماضي، قبل فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر، مما منح النادي الوقت الكافي لإيجاد البديل لكن الخيار كان محسوماً على الأرجح بتعيين رانييري بعد قرابة 24 ساعة فقط على إقالة الإسباني الذي كان مهندس صعود النادي الى "بريميرليغ" نهاية الموسم الماضي.

وتناوب 12 مدرباً دائماً (غير موقت) على تدريب واتفورد منذ انتقال ملكيته لعائلة بوتسو الإيطالية في 2012، وبات رانييري الثالث عشر.

وسبق لابن الـ 69 عاماً أن خاض ثلاث تجارب في الدوري الممتاز، أبرزها على الإطلاق مع ليستر سيتي حين فاجأ العالم العام 2016 بقيادة الفريق الى لقب "بريميرليغ" للمرة الأولى في تاريخه، لكنه أقيل من منصبه في منتصف الموسم التالي.

وكانت التجربة الإنجليزية الأولى لرانييري مع تشلسي الذي أشرف عليه من 2000 حتى 2004، ثم عاد في 2015 لاستلام تدريب ليستر سيتي وفي نوفمبر 2018 للاشراف على فولهام لكنه لم يصمد مع الأخير لأكثر من ثلاثة أشهر.

في مارس 2019، عاد الى فريقه السابق روما (أشرف عليه بين 2009 و2011) بعقد حتى نهاية الموسم ثم انتقل في أكتوبر من ذلك العام لتدريب سمبدوريا الذي بقي معه حتى نهاية الموسم الماضي.

وسيكون الاختبار الأول للمدرب المحنك، الذي تنقل بين أندية كثيرة، أبرزها نابولي وفيورنتينا ويوفنتوس وإنتر ميلان وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وموناكو الفرنسي، إضافة الى تشلسي وليستر، مع فريقه الجديد شاقاً جداً إذ يتواجه واتفورد مع ضيفه ليفربول في 16 الشهر الحالي في المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.

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