المصدر: البيان

أظهر النجم المصري محمد صلاح خلال لقاء أمس أمام مان سيتي قدرته العالمية من خلال المرور من مدافعي السيتي قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليسرى في مرمى الحارس إيدرسون، محرزاً هدف التقدم في اللقاء قبل أن يدرك دي بروين التعادل.

وقالت صحيفة ديلي ميل تعليقاً على هدف صلاح المذهل إن الفرعون المصري أظهر سبب كونه أفضل لاعب في أوروبا بهدف مذهل في مباراة رائعة ضد مانشستر سيتي، مضيفة "الآن يجب على ليفربول أن يمنحه أكبر عقد في تاريخه".

أكد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر: "الجميع يعلم أن ليفربول ليست لديهم القدرات المالية التي يمتلكها مانشستر سيتي عندما تفكر في الرواتب المعروضة، لكن في الوقت الحالي، يلعب صلاح بشكل يختلف عن أي لاعب في الكرة الأوروبية".

وتابع: "ليفربول سيواجهون تهديدا إذا أطال مفاوضات تجديد عقد صلاح مع الفريق، وقد يخسرون اللاعب خلال العامين المقبلين"، مواصلاً "هذا اللاعب مازال يمتلك الكثير داخله وهو مقبل على إكمال الـ30 عامًا".

وقال دينيسي سوندرز لاعب ليفربول السابق: "رونالدو وميسي هما من يقارنان به، ولكن حتى الآن هما ليسا مثل صلاح، حتى الآن صلاح أفضل منهما".

وتابع: "يبدو أن صلاح سيسجل كل أسبوع، 8 أهداف في 8 مباريات للاعب جناح، هو لا يلعب كمهاجم حر ومع ذلك لا يمكن إيقافه".

بعد هذه الإشادات وهذا المستوى الرائع الذي يقدمه صلاح منذ بداية الموسم مع ليفربول يتبادر سؤال .. هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم؟

ونشر محمد صلاح صورا من المباراة معلقًا عليها: "أردنا حقًا الفوز في هذه المباراة، لكننا مازلنا في المنافسة، نسعى للتتويج باللقب ونستطيع الحصول عليه".

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