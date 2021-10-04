بعد هدف صلاح المذهل .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

تصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022، وذلك بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في تعادل الريدز المثير أمام ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب "آنفيلد" في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" للموسم الحالي.

وقدم محمد صلاح فاصلا مهارياً وراوغ أكثر من لاعب ليهدي ساديو ماني تمريرة سحرية، يسجل منها هدف ليفربول الأول في الدقيقة 59، ليرفع المهاجم السنغالي رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم والهدف الـ99 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، كما تمكن الفرعون من تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 76 بمهارة رائعة إثر تخطيه أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022، برصيد 6 أهداف، بالمشاركة مع النجم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، والذي سجل في تعادل فريقه اليوم أمام كريستال بالاس 2-2.

فيما يأتي ميشيل أنطونيو، مهاجم فريق وست هام يونايتد، والذي غاب عن التسجيل في خسارة فريقه أمام برينتفورد بنتيجة 2-1 في المركز الثالث.

بينما يأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 4 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم: نيل موباي مهاجم فريق برايتون، السنغالي إسماعيلا سار نجم واتفورد، ومواطنه ساديو ماني نجم ليفربول الذي سجل هدف الريدز الأول أمام السيتي، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

وسجل 3 أهداف عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وزميله في اليونايتد ماسون غرينوود، بالإضافة إلى الكوري الجنوبي هيونج-مين سون نجم توتنهام هوتسبير، والجزائري سعيد بن رحمة نجم وست هام يونايتد.

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