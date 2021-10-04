رحيل رئيس أولمبيك مرسيليا السابق برنار تابي

المصدر: البيان

رحل الوزير ورئيس أولمبيك مرسيليا السابق؛ رجل الأعمال برنار تابي عن 78 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت زوجته التي أعلنت الخبر في رسالة إلى صحيفة "لا بروفانس"، "بحزن لا حدود له"، الرئيس السابق لأولمبيك مرسيليا.

عرف تابي بممارسته لأنشطة مختلفة، كان فنانا ومقاولا وقياديا رياضيا ورجل سياسة، لكن حياته لم تكن هادئة بل تخللتها في بعض المحطات مشاكل قضائية.

وقال البيان المرسل إلى "لا بروفانس" إن "دومينيك تابي وأبناءها ينعون بحزن لا حدود له وفاة زوجها ووالدهم برنار تابي أمس الأحد عند الساعة 08,45 بسبب السرطان".

وأكد ستيفان تابي أحد أبنائه، على حسابه على إنستغرام هذا النبأ في رسالة قصيرة بعنوان "وداعا"، مرفقة بصورة بالأبيض والأسود له ولوالده الذي كان رجل أعمال ووزيرا وممثلا ورئيسا لنادي مرسيليا ورئيسا لمجموعة إعلامية.

وتابع بيان العائلة "رحل بسلام محاطا بزوجته وأولاده وأحفاده وشقيقه المتواجدين بجانب سريره. وأعرب عن رغبته في أن يدفن في مرسيليا مدينته الغالية على قلبه".

وأوضح مدير تحرير "لا بروفانس" غيليم ريكافي أن زوجته دومينيك تابي هي التي أعلنت وفاة زوجها للصحيفة عبر مكالمة هاتفية لمديرتها العامة، قبل إرسال البيان الصحفي، مضيفا أن رئيس أولمبيك مرسيليا السابق "دخل في غيبوبة أثناء الليل".

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