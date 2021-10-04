سقوط الكبار في إسبانيا وفرنسا

المصدر: (عواصم - أ ف ب)

شهدت مباريات أمس في الدوريات الأوروبية لكرة القدم، سقوط الكبار، ومُني ريال مدريد بخسارته الثانية توالياً، إثر خسارته بشكل مفاجئ أمام مضيفه إسبانيول 1 - 2، بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني، سجّل راوول دي توماس وأليكس فيدال هدفي إسبانيول، فيما أحرز كريم بنزيمة هدف الريال الوحيد، وكان برشلونة خسر أول من أمس أمام أتلتيكو 0 - 2.

وفي فرنسا، أوقف رين انتصارات باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الأولى بالموسم الحالي، متغلباً عليه 2 - 0، وتجمد سان جرمان عند 24 نقطة في الصدارة.

واختلف الوضع في «البريميرليغ»، وانتهت قمة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل 2-2، وسجل ثنائية ليفربول ساديو مانيه ومحمد صلاح، وأحرز لسيتي فيل فودين وكيفين دي بروين.

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