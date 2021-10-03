(فيديو) كلوب عن هدف صلاح: المميزون يسجلون أهدافاً كهذه

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

وصف مدرب ليفربول يورغن كلوب، النجم المصري محمد صلاح، باللاعب المميز، وذلك خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، وسجل فيها المصري الدولي محمد صلاح هدفا عالمياً.

وامتدح كلوب محمد صلاح، وقال: «فقط اللاعبون المميزون يسجلون أهدافاً كهذه، الناس سيبقون يتحدثون عن هذا الهدف لأيام وأيام طويلة».

فيما رفض الدولي المصري الحديث عن هدفه العالمي لدى حديثه لوسائل الإعلام بنهاية مباراة فريقه مع مانشستر سيتي، مؤكداً أنه سيتحدث عن الهدف بعد مشاهدته له لاحقاً.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعد تقديمه مهارة فنية رائعة راوغ فيها عدداً من اللاعبين في الفريق المنافس.

واستطاع محمد صلاح في موسم 2017 / 2018 في التسجيل 7 مباريات متتالية، وهو ما استطاع اللاعب المصري في تحقيقه اليوم بعد هدفه في مرمى مانشستر سيتي.

ووفقاً لشبكة أوبتا العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين، سجل محمد صلاح (8) وساعد (3) في ثماني مباريات من تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان له يد مباشرة في عدد الأهداف حتى الآن في (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الممتاز.

وسجل محمد صلاح الآن في كل مباراة من مبارياته السبع الأخيرة مع ليفربول في جميع المسابقات، معادلاً أطول سلسلة من الأهداف مع الريدز (آخر مرة حققها في أبريل 2018).

وبات محمد صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق، والذي يحتل صدارة الهدافين الأفارقة في البريميرليج.

وسجل محمد صلاح 103 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي).

ويتصدر الإيفواري ديدييه دروجبا القائمة برصيد 104 أهداف يليه كل من:

2- المصري محمد صلاح: 103 أهداف

3- السنغالي ساديو مانى: 99 هدفاً

4- التوجولي إيمانويل أديبايور: 97 هدفاً

5- النيجيري ياكوبو إيجيبينى: 95 هدفاً

6- الجزائري رياض محرز: 67 هدفاً

7- الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج: 66 هدفاً

8- الإيفواري يايا توريه: 62 هدفاً

9- النيجيري نوانكو كانو: 54 هدفاً

10- النيجيري إيفا إيكوكو: 53 هدفاً

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