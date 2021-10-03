رونالدو يصالح تاونسند بعد التأكد من سلامة نيته

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قام كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بإهداء قميصه إلى أندروس تاونسند لاعب إيفرتون، بعد التأكد من «سلامة نيته»، وإنه لم يقصد السخرية منه عندما قام بتقليده خلال مباراة الفريقين مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تاونسند، لاعب إيفرتون، قد نفى أنه كان يتصرف بعدم الاحترام أو بسخرية عندما قام بتقليد احتفال رونالدو، عندما أنهى تاونسند، هجمة إيفرتون المرتدة الرائعة على ملعب أولد ترافورد، وأكسبت تسديدته اليمنى نقطة لـ «توفيز» ضد مانشستر يونايتد في الدقيقة 65، ليقوم بالاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة.

وأثارت احتفالية تاونسند، غضب رونالدو، والذي رفض طلب تاونسند بالحصول على قميصه رقم 7، عندما اقتحم النفق في النهاية، رغم أن لاعب إيفرتون أصر على أن الاحتفال لم يكن متعمداً، وأكد بعدها أن النجم البرتغالي مثله الأعلى، قبل أن يعود تاونسند، ويعلن عبر حسابه الشخصي على انستغرام، أن رونالدو أرسل له قميصه، ونشر صورة للقميص، معرباً عن سعادته بهدية النجم البرتغالي.

وقال تاونسند لصحيفة «ذا صن»: «ما قمت به ليس تقليداً، إنه مجرد علامة على احترام الرجل الذي أثر في حياتي المهنية، وأمضيت ساعات طويلة في ملعب التدريب وفي غرفة الفيديو، أحاول تحليل ركلاته الحرة، وخطواته، وطريقة تكريس نفسه لكرة القدم».

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