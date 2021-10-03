مانشستر يونايتد يرغب بحسم تجديد بوغبا في «الكريسماس»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يأمل مانشستر يونايتد، بأن يتم ترتيب مستقبل نجمه بول بوغبا، بحلول عيد الميلاد (الكريسماس)، وبأن يوقع اللاعب عقده الجديد بقيمة 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وذلك قبل أن يتمكن النجم الفرنسي من التحدث في يناير 2022، إلى الأندية حول انتقال مجاني خلال الصيف المقبل، بعدما دخل آخر سنة من عقده الحالي في مان يونايتد.

وبحسب ما يتردد، فإن نادي باريس سان جيرمان، مستعد لتقديم 510 آلاف جنيه استرليني أسبوعياً للنجم للفرنسي، وأجرى مسؤولو مان يونايتد، محادثات مع وكيل أعمال اللاعب، في محاولة لتوضيح شروط العقد الجديد وفقاً لصحيفة «ذا صن»، والتي أشارت إلى ثقة النادي الإنجليزي، في الحفاظ على نجمه الفرنسي، رغم علمهم أن هناك اهتماماً من النخبة الأوروبية بالتعاقد مع بوغبا.

وإلى جانب باريس سان جيرمان، كان ريال مدريد حريصاً أيضاً على التعاقد مع اللاعب، لكنه كان يسعى أكثر للتعاقد مع كيليان مبابي، والذي يبقى أولوية أولى في الصيف المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز