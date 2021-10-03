أنس جابر تواجه موغوروسا في نهائي دورة شيكاغو

المصدر: أ ف ب

ستجمع المباراة النهائية لدورة شيكاغو الأميركية، إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، بين التونسية أنس جابر والاسبانية غاربيني موغوروسا، المتوجة مرتين باحدى بطولات غراند سلام، الاحد.

وحجزت موغوروسا، المصنفة ثانية في الدورة، بطاقتها إلى النهائي من دون أن تلعب في نصف النهائي عقب انسحاب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة أولمبياد طوكيو بسبب الاصابة.

من ناحيتها، لم تعان جابر، المصنفة سادسة في الدورة، كثيراً للتأهل بدورها إلى النهائي بعد انسحاب الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة خامسة بسبب الاصابة، في حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة العربية 6-4 و3-2.

وتسعى موغوروسا للفوز بلقبها الثاني هذا العام وإلى مركز ثامن مؤهل لخوض بطولة الماسترز الختامية للسيدات نهاية العام الحالي، علماً أنها كانت احرزت لقبها الثامن في مسيرتها عقب فوزها بدورة دبي في مارس الماضي.

في المقابل، تأمل جابر التي أطاحت بالمصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي، أن تحقق لقبها الثاني في مسيرتها في دورات المحترفات بعدما كانت افتتحت رصيدها في يونيو في برمنغهام، في افضل مواسمها حيث بلغت ربع نهائي ويمبلدون، علماً بانها بلغت الدور عينه في استراليا عام 2020.

وحققت جابر التي تحتل المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات وهو الأعلى في مسيرتها، أمام ريباكينا انتصارها الـ44 في عام 2021.

وسبق لجابر وموغوروسا أن تقابلتا سابقاً مرتين ويسود التعادل بينهما بعدما ثأرت التونسية من خسارتها أمام الاسبانية في دورة هوبارت الاسترالية العام الماضي، بالفوز في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون البريطانية مطلع العام الحالي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز