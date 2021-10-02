رونالدو على دكة البدلاء في لقاء مانشستر يونايتد وإيفرتون

المصدر: وكالات

أعلن مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة إيفرتون، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلت التشكيلة الأساسية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيتواجد على دكة البدلاء للمرة الأولى منذ عودته لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وجاءت تشكيلة يونايتد كالتالي:

وسيدخل مانشستر يونايتد اللقاء وعينه على الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعبه أمام أستون فيلا، مما جعله يفقد فرصة صدارة جدول الدوري، كما أنه ودع بطولة كأس الرابطة على يد وست هام يونايتد.

بينما يأمل إيفرتون في مواصلة انطلاقته الناجحة في الدوري الإنجليزي، التي لم يتعرض فيها للخسارة سوى في لقاء وحيد كان أمام أستون فيلا أيضا بالجولة قبل الماضية.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويأتي إيفرتون خامسا بنفس الرصيد من النقاط لكن بفارق أهداف أقل.

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