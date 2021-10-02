محمد صلاح غاضب من تخفيض تصنيفه في «فيفا 22»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أبدى عدد من نجوم ليفربول، غضبهم من تقييمات «فيفا 22»، ووصفها جو جوميز، بأنها «مشوشة»، وألقى جوردان هندرسون، نسخة منها في سلة المهملات، فيما تم تخفيض تصنيف محمد صلاح إلى 89 في الإصدار الأخير، تم تصنيف كورتيس جونز فقط عند 73، مما جعله بطاقة ذات جودة فضية، كما أكد ساديو ماني وجوردان هندرسون، بأنهما غير راضين أيضاً عن تقييماتهما.

وأشار موقع «سبورت ميل»، إلى أن نجوم ليفربول، محمد صلاح، ساديو ماني وجوردان هندرسون، لا يمكن أن تخفى خيبة أملهم بعد أن تم تخفيض تصنيفهم في لعبة «الفيفا 22»، وتم تصوير آندي روبرتسون وفيرجيل فان ديك، وهما يوزعان نسخاً مهمة من اللعبة لزملائهما في الفريق أمس.

واضطر الثنائي أيضاً إلى نشر الأخبار السيئة عن انخفاض تقييمات العديد من اللاعبين، ولم يكن الأمر جيداً في مركز تدريب ليفربول في كيركبي، وكان صلاح، أول من أعرب عن رفضه وغضبه من التصنيف الجديد.

وعلق صلاح على تساؤل من أحد زملائه عن سر تخفيض تصنيفه، بالقول: «أنا لا أعرف، لقد سجلت أهدافاً في الموسم الماضي، أكثر من الموسم الذي سبقه على ما أعتقد».

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