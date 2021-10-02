5 لاعبين في المنتخب الإنجليزي يرفضون تلقي لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تتهدد آمال إنجلترا في كأس العالم 2022، مع رفض خمسة لاعبين، الحصول على لقاح «كوفيد 19»، بما في ذلك ثلاثة لاعبين ساعدوا المدرب جاريث ساوثجيت، في الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2020، وذلك بعدما تعهد المسؤولون بحظر أي لاعب لم يتلقى اللقاح من المنافسة في قطر العام المقبل.

وذكر تقرير في صحيفة «ذا صن»، أن خمسة لاعبين من منتخب «الأسود الثلاثة»، ومنهم ثلاثة لاعبين شاركوا في «يورو 2020»، رفضوا الحصول على اللقاح، فيما كشف موقع «سبورت ميل»، أن ثلثي لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يحصلوا إلا على الجرعة الأولى فقط من اللقاح.

وأشارت «ذا صن»، أن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، عليه بذل جهد أكبر لإقناع اللاعبين بتلقي اللقاح، أو مواجهة احتمال استبعادهم من تشكيلة المنتخب، والذي بات قريباً من الوصول إلى نهائيات كأس العالم خلال أكتوبر الجاري، إذا تغلب على منتخبي أندورا والمجر، لكن أي لاعب لا يحصل على اللقاح، لن يتمكن من الانضمام إلى المنتخب في المونديال.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من كشف موقع «سبورت ميل»، عن معارضة واسعة النطاق للقاحات بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بحصول ما يقرب من ثلثي لاعبي الدرجة الأولى فقط، على الجرعة الأولى حتى الآن، ورفض الثلث الآخر اللقاح.

ويشكو مسؤولو الأندية من أن غرف الملابس «ملوثة» من قبل كبار اللاعبين الذين ينشرون نظريات المؤامرة التي تشمل بيل جيتس والعقم وقوة الفيتامينات، فيما أثار تحذير الحكومة الشهر الماضي من إمكانية تقديم الشهادة الإلزامية في غضون أسبوع واحد إنذاراً، إذا لم تظهر حلول لأزمة التطعيم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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