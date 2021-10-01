التحقيق مع دييغو كوستا بسبب «القمار»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خضع دييغو كوستا مهاجم أتليتيكو مينيرو، لعملية تحقيق من الشرطة، في مخالفات متعلقة بموقع للمراهنة على الإنترنت.

وقال بيان إن الشرطة الفيدرالية في سيرغيبي بالبرازيل، والتي ولد فيها كوستا، شنت عملية ضد الممارسة المزعومة لاستغلال القمار وغسيل الأموال والتهرب من العملة والتنظيم الإجرامي عبر موقع إلكتروني.

وأوضحت أن التحقيق يتركز على مالكي تلك المنصة والداعمين الماليين والممول المزعوم لتلك الشبكة الإجرامية، وهو لاعب كرة قدم، والذي لم يتم الكشف عن هويته، وفقاً لموقع «جي».

وأوضح الموقع الإخباري، أن لاعب أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق، دييغو كوستا، هو ذلك الرجل، بعدما عاد إلى البرازيل عقب إنهاء عقده في العاصمة الإسبانية في أواخر عام 2020.

وأشارت السلطات البرازيلية، إلى أنه في المرحلة الأولى من العملية، والتي جرت في مارس 2021، تم الاستيلاء على وثائق وأجهزة كمبيوتر، مما أمد التحقيق بمزيد من التفصيل.

واستناداً إلى هذه الأدلة، أمكن تحديد منصات رهان أخرى تستخدمها المجموعة، والتي عملت مع شركات وأشخاص آخرين، من أجل غسل الأموال والتهرب من العملات الأجنبية، بحسب بيان الشرطة.

كما تم التعرف على عملية غسيل للأموال، لمساعدة المنظمات الإجرامية في عملية التهرب من العملة، وأن لاعب كرة قدم، هو ممول الشبكة الإجرامية، وفقاً للمصدر نفسه.

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