فندق إقامة ميسي يتعرض للسرقة من مقنعين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اقتحم مقنعان، فندق خمس نجوم في باريس، يعيش فيه النجم ليونيل ميسي وعائلته، في جناح بقيمة 17000 جنيه استرليني في الليلة، لسرقة المجوهرات والنقود.

واقتحم اللصوص الفندق، من خلال النزول من سطح المبنى، والدخول من خلال باب شرفة مفتوح في الدور الذي يعلو غرفة ميسي، واقتحموا 4 غرف وسرقوا مجوهرات وأموالاً، والتقطتهم كاميرات المراقبة.

وجاءت السرقة بعد أسابيع فقط من قيام لاعب كرة القدم بالتلويح لجماهيره من شرفة جناحه الجديد الفاخر، وفقاً لصحيفة «ذا صن»، وليلة خوض باريس سان جيرمان، مباراة خارج أرضه في ميتز في شمال شرق فرنسا، لكن ميسي، بقي في الفندق بعد تعرضه لإصابة في المباراة السابقة.

وقالت إحدى الضحايا، وهي مستشارة مالية، إنها غادرت غرفتها التي تبلغ تكلفتها 1000 جنيه استرليني في الليلة، واكتشفت سرقة قلادة ذهبية بقيمة 3000 جنيه استرليني، وأقراطاً بقيمة 500 جنيه استرليني، و2000 جنيه استرليني نقداً في صباح اليوم التالي.

والغريب أن السرقة تمت رغم تعزيز الفندق، والذي تعود عدد من النجوم على الإقامة فيه، من إجراءاته الأمنية بعد وصول ميسي في أغسطس الماضي، إذ يتجمع مشجعو باريس سان جيرمان، يومياً خارج الفندق على أمل إلقاء نظرة على النجم الأرجنتيني. ووقع ميسي عقد إيجار لمنزل عائلي جديد ويخطط للخروج من الفندق.

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