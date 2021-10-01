سائق رونالدو ينتظر 7 ساعات ويغادر من دون وقود

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز لمانشستر يونايتد يوم الأربعاء، لكن سائقه لم يكن لديه حظوظ، وانتظر 7 ساعات في محطة بنزين، لكنه لم يتمكن من ملء سيارة بنتلي المهاجم البالغ قيمتها 164 ألف جنيه استرليني، وسط أزمة الوقود المستمرة التي تعصف بالمملكة المتحدة.

وتم تصوير سيارة بنتلي فلاينج سبير، والتي تم شراؤها حديثاً، في ساحة أمامية في شل بالقرب من منزل نجم مان يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وانتظرت السيارة الخارقة، عندما فقد السائق كل أمل في الحصول على البنزين.

ورافق البنتلي في محطة البنزين، سيارة رينج روفر يقودها أحد حراس رونالدو الشخصيين، وقال مصدر لصحيفة «ذا صن»: «حتى مع كل أموال رونالدو، فهو في القارب نفسه مثلنا جميعاً، لقد انتظر أمنه لساعات على أمل وصول صهريج في النهاية، لكنهم أجبروا على الرحيل، وبدا الرجلان ضائقان ذرعاً بالانتظار تحت المطر».

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