سقوط نابولي وفوز لاتسيو وليون وأيندهوفن في يوروباليغ

المصدر: أ ف ب

أكرم ليون الفرنسي وفادة ضيفه بروندبي الدنماركي بثلاثية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، فيما سقط نابولي الإيطالي أمام سبارتاك موسكو 2-3 في المجموعة الثالثة، بخلاف حال مواطنه لاتسيو الفائز على لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر في المجموعة الخامسة.

هدفان وتمريرة حاسمة لإكامبي

في المجموعة الأولى، سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إكامبي ثنائية (ق65 و71) ومرّر اثر مجهود فردي رائع كرة حاسمة إلى حسام عوار الذي أضاف الثالث رأسية في الشباك (ق86).

وقاد إكامبي الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، فريقه ليون للفوز على ضيفه بروندبي الدنماركي 3-صفر.

وفي الثانية، فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي المنقوص عددياً 1-صفر، سجله السلوفاكي دايفيد هانكو في الدقيقة 29.

وطرد الحكم الفنلندي غلين كامارا في الدقيقة 74 اثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية، وذلك بعد 6 اشهر من تصدره العناوين عقب تعرضه للإهانة العنصرية من قبل مدافع سلافيا براغ التشيكي أوندريه كوديلا.

وتصدر ليون مجموعته بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من فوزين، متقدماً بفارق نقطتين عن سبارتا براغ، فيما تجمد رصيد بروندبي في المركز الثالث عند نقطة أمام رينجرز في القاع من دون أن يفتتح رصيده من النقاط.

وكان ليون استهل مغامرته القارية بفوزه على غلاسكو رينجرز 2-صفر، فيما تعادل بروندبي أمام سبارتا براغ سلباً.

أيندهوفن يتصدر بفارق الأهداف

في المجموعة الثانية، استفاد أيندهوفن الهولندي من فوزه الكبير على مضيفه شتورم غراتس النمسوي 4-1 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن موناكو الفرنسي الذي عاد بتعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 1-1.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع نادي الإمارة، فيما يحتل سوسييداد المركز الثالث مع نقطتين. ويتذيل غراتس الترتيب من دون أي نقطة.

على ملعب "ميركور أرينا" في النمسا، تقدم أيندهوفن بفضل إبراهيم سانغاريه (32) الذي طرده الحكم لاحقاً بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89، والاسرائيلي ايران زاهافي (ق51).

وسجل الفريق المضيف هدف تقليص الفارق عبر السلوفيني جون غورنيك ستانكوفيتش، ليرد الضيف بهدفين في غضون 4 دقائق سجلهما المدافع الالماني فيليب ماكس والبديل البلجيكي يورب فيرتيسين في الدقيقتين 74 و78.

في المباراة الثانية، خرج سوسييداد بتعادل مخيب أمام موناكو الذي كان استهل حملته القارية بفوزه على شتورم غراتس 1-صفر، فيما تعادل أيندهوفن وريال سوسييداد 2-2.

افتتح موناكو التسجيل من أوّل محاولة له، بعد ركنية من سفيان ديوب ارتقى لها القائد أكسيل ديساسي رأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وهزت الشباك بمساعدة من الحارس أليخاندرو رميريو (ق16).

أدرك سوسييداد التعادل في الشوط الثاني بعد ركلة ركنية نفذها البلجيكي عدنان يانوزاي على الجهة اليسرى، ارتقى لها ميكيل ميرينو فوق الجميع ووجه ضربة رأسية في شباك الحارس الالماني ألكسندر نوبل (ق53).

خسارة نابولي وفوز لاتسيو

في المجموعة الثالثة، مُني نابولي الايطالي بخسارة موجعة على أرضه أمام سبارتاك موسكو 2-3.

على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، لعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 إثر طرد البرتغالي ماريو روي، قبل ان تتعادل كفة الفريقين بطرد لاعب سبارتاك البلجيكي ماكسيميليانو كوفريي في الدقيقة 82.

سجّل للفريق الضيف الهولندي كوينسي بروميس (ق55 و89) وميخايل إيغناتوف (ق80)، فيما سجّل لنابولي المقدوني إليف إلماس بعد دقيقة من صافرة البداية والنيجيري فيكتور أوسيمهن (ق90+3).

وحقق ليغيا وارسو البولندي فوزاً مفاجئاً على ضيفه ليستر سيتي حامل كأس انجلترا 1-صفر، سجله سجّل الأذربيجياني ماهر أمريلي (ق31).

وهو الفوز الثاني توالياً ليغيا وارسو ليرفع رصيده الى ست نقاط في الصدارة، متقدماً بفارق 3 نقاط على وصيفه سبارتاك، فيما يحتل نابولي المركز الثالث مع نقطة يتيمة متساوياً مع ليستر الرابع، مع أفضلية الأهداف للفريق الإيطالي.

وفي المجموعة الرابعة، واصل أولمبياكوس اليوناني بدايته القوية إثر فوزه على فنربغشة التركي 3-صفر على ملعبه "شوكرو ساراغوغلو".

سجّل أهداف الفريق الفائز كل من البرازيلي تيكينيو سواريس (ق6) وجيورجيوس ماسوراس (ق62 و68).

وحقّق اولمبياكوس فوزه الثاني عقب تخطيه انتويرب البلجيكي في الجولة الاولى ليرفع رصيده الى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما يحتل فرانكفورت المركز الثاني بأربع نقاط بعد فوزه في المباراة الثانية على حساب انتويرب 1-صفر. ويقبع فنربغشة في المركز الثالث مع نقطة واحدة أمام أنتويرب الرابع من دون نقاط.

وفي المباراة الثانية، سجّل هدف الفوز للفريق الالماني البرتغالي غونسالو باسيينسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

في المجموعة الخامسة، عوض لاتسيو الإيطالي خسارته الافتتاحية بفوز على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر، سجلهما الكرواتي توما باشيتش (13) والاسباني باتريك (ق38).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بعدما كان استهل مشواره القاري بخسارة أمام غلطة سراي التركي صفر-1، علماً أن الاخير تعادل سلباً مع مضيفه مرسيليا الخميس أيضاً.

وسقط النادي المتوسطي في فخ التعادل للمرحلة الثانية توالياً بعدما كان حصد نقطة من تعادل امام لوكوموتيف موسكو 1-1.

وخاض لاتسيو الذي لم يخسر مطلقاً أمام الاندية الروسية في مسابقة أوروبية (3 انتصارات مقابل 4 تعادلات)، استحقاقه القاري منتشياً بفوزه المحلي في دربي العاصمة على روما 3-2.

في الثانية على ملعب "فيلودروم"، توقفت المباراة بين مرسيليا وغلطة سراي في الدقيقة 38 بسبب نشوب حريق في المدرجات بعد تبادل للمفرقات بين الجماهير الفرنسية والتركية، قبل ان تستأنف مجدداً بعد 8 دقائق، لتنهي لاحقاً من دون فائز.

فارق الأهداف يفصل بين ليفركوزن وبيتيس

وفي المجموعة السابعة، عاد باير ليفركوزن الالماني بفوز صريح على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 4-صفر.

على ملعب "سلتيك بارك"، سجّل اهداف ليفركوزن كل من الاكوادوري بييرو إنكابييه (ق25) وفلوريان فيرتس (ق35) والارجنتيني لوكاس ألاريو (ق58 من ركلة جزاء) والفرنسي أمين أدلي (ق90+4).

وعزّز الفريق الالماني موقعه في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بالعلامة الكاملة، متقدماً بفارق الاهداف فقط عن ريال بيتيس الإسباني الثاني والفائز على فرنتسفاروش المجري 2-1. فيما لا يملك سلتيك وفرنتسفاروش اي نقطة بعد جولتين.

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