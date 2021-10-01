بيليه يغادر المستشفى لإكمال التعافي في البيت

المصدر: أ ف ب

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى أمس الخميس بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، على أن يخضع لعلاج كيميائي، بحسب ما أفاد طاقمه الطبي.

ودخل بيليه، البالغ 80 عاماً، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

وأكد الأطباء أن حالة "الملك"، الذي يُعتبر بنظر الكثيرين، أفضل لاعب على مرّ الأزمنة، "مستقرة".

وأكدت كيلي ناسيمنتو؛ نجلة أسطورة الكرة البرازيلية، مغادرة والدها المستشفى لمواصلة مرحلة التعافي في المنزل.

ونشرت كيلي صورة لها وهي تحتضن والدها عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" وعلقت عليها: "أصبح أقوى ويغادر المستشفى لمواصلة التعافي وعلاج نفسه في المنزل، وسيعود لمشاركة منشوراته بنفسه خلال الفترة المقبلة..".

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