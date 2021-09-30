لهذا السبب لا يستطيع برشلونة إقالة كومان؟

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان ستكلف خزينة برشلونة نحو 12 مليون يورو وهو مبلغ لا يستطيع النادي تحمله في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها.

وتحوم غيوم الإقالة حول رأس رونالد كومان عقب هزيمة برشلونة أمام مضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ"، وهي الثانية للعملاق الكتالوني بعد الأولى في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في مستهل مشوارها في البطولة.

وقالت صحيفة "سبورت" إن إدارة برشلونة توصلت إلى قرار يفضي إلى الموافقة على قيادة كومان للفريق في لقاء القمة الذي سيجمعه مع مضيفه أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني اتخذت القرار بسبب المرحلة الحساسة التي يمر فيها الفريق، ولمنح كومان فرصة قد تكون الأخيرة وتحقيق نتيجة جيدة.

وأشارت "سبورت" إلى أن فترة التوقف الدولي سوف تمنح إدارة برشلونة مزيدا من الوقت يمتد نحو أسبوعين لاتخاذ قرار مناسب بشأن بقاء كومان أو استبداله بمدرب آخر، خاصة وأن رحيل الهولندي سيكلف خزينة النادي نحو 12 مليون يورو، وهو مبلغ لا يستطيع نادي برشلونة تحمله في الوقت الحالي، لا سيما وأن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية حادة، إذ وصلت ديونه إلى مليار و325 مليون يورو.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد إشبيلية.

بينما يتصدر ريال مدريد قائمة الدوري برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه ريال سوسييداد، ويليهما في المركزين إشبيلية وأتلتيكو مدريد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 14 نقطة لكل منهما.

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