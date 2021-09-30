الإنتر يسجل خسائر قياسية بقيمة 245.6 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

أعلن إنتر بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أن النادي سجل خسائر قياسية بلغت 245.6 مليون يورو في السنة المالية المنتهية لموسم 2020-2021، وهي خسائر مرتبطة باقفال الملاعب واقامة المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الخسائر الأعلى لنادٍ يخوض غمار الـ "سيري أ"، بحسب موقع "كالتشيو إي فينانسا" المتخصص في الرياضة والتمويل.

وعزا النادي عجزه المالي إلى "السياق الاستثنائي المرتبط بوباء كوفيد -19"، لا سيما "إغلاق الملاعب، والذي يمثل أكبر الخسائر رغم مكاسب بلغت 364.7 مليون يورو.

ومقابل هذا التراجع، يُظهر الموسم الحالي "بالفعل بوادر انتعاش واعد" بفضل إعادة الافتتاح الجزئي للملاعب أو انتقالات اللاعبين التي تمت هذا الصيف أو توقيع عقود جديدة مع رعاة عالميين.

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