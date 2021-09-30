سالزبورغ يحقق الأهم أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

حقق سالزبورغ النمسوي الأهم بفوزه على ضيفه ليل الفرنسي 2-1، فيما انتزع إشبيلية الإسباني تعادلا ثمينا من مضيفه فولفسبورغ الألماني 1-1 أمس الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المباراة الأولى، يدين سالزبورغ بفوزه الى مهاجمه الواعد الألماني كريم دافيد عظيمي الذي سجل الهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 35 و53، فيما سجل الدولي التركي براق يلماز الهدف الوحيد لليل في الدقيقة 62.

وفي الثانية، كان فولفسبورغ في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف السويسري ريناتو ستيفن في الدقيقة 48، لكن الفريق الاندلسي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87 ترجمها لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيش غلى هدف التعادل.

وهو الفوز الأول لسالزبورغ فانفرد بالصدارة برصيد أربع نقاط بعد تعادله مع اشبيلية 1-1 في الجولة الاولى، فيما رفع الاخير وفولفسبورغ رصيدهما الى نقطتين في المركز الثاني، وتجمد رصيد ليل، بطل فرنسا، عند نقطة واحدة.

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