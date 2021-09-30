رونالدو يحطّم رقماً قياسياً في دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزاً في النفس الأخير على ضيفه فياريال الإسباني 2-1 أمس الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان لرونالدو حصة أخرى في هذه المباراة، إذ حطّم البرتغالي رقماً قياسياً جديداً ليصبح أكثر اللاعبين ظهوراً في المسابقة القارية مع 178 مباراة.

وتخطى البرتغالي الذي بدأ مشواره قبل 18 عاماً في دوري الأبطال وتحديداً في الأول من أكتوبر 2003 عندما خسر مع يونايتد 1-2 على أرض شتوتغارت الألماني، زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس.

ورونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة التي ظفر بلقبها خمس مرات، برصيد 135 هدف متقدماً على ميسي الذي سجل الثلاثاء هدفه الـ121 ضد مانشستر سيتي الإنكليزي (2-صفر).

ورونالدو أيضاً هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما أحرز 17 هدفاً مع ريال مدريد الذي فاز بلقبه العاشر حينها في العام 2014.

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