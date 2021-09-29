رقم تاريخي جديد لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً تاريخياً لرصيده عندما شارك مساء اليوم في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد فياريال في دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحطم بذلك رونالدو الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس، كأكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد خوضه مباراة اليوم، حيث رفع رصيد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا إلى 178 مباراة متفوقاً على الحارس المعتزل.

ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، إذ سجل 135 هدفا، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 121 هدفا، وفي المركز الثالث يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 73 هدفا.

كما أن "الدون"، الذي سبق له الفوز بلقب المسابقة القارية في خمس مناسبات، هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الست في مجموعات دوري الأبطال، والوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية في البطولة، والوحيد الذي أحرز 10 أهداف ضد فريق واحد (يوفنتوس).

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