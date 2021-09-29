غوارديولا: لا يمكن إيقاف (مبابي وميسي ونيمار) إلا بالدفاع والدعاء

المصدر: أ ف ب

علق الإسباني بيب غوارديولا؛ مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على انهزام فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 2 أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتسجيل ميسي لهدفة الأول مع فريق الجديد، بقوله إن فريقه لعب بشكل مميز لكنه كان من المستحيل فرض رقابة تامة على لاعبين مثل مبابي وميسي ونيمار.

وأضاف "لا يمكن السيطرة عليهم على مدار 90 دقيقة. الطريقة الوحيد التي أعرفها، أو في الواقع هناك طريقتان، الأولى هي الدفاع والدعاء، والثانية امتلاك الكرة وصناعة الفرص وهذا ما فعلناه، لكن كان علينا أن نصنع المزيد من الفرص ونلعب بقوة أكبر".

وتابع "أتمنى لميسي كل التوفيق. أتمنى أن يكون سعيدا ويستمتع بالأمر في باريس. لقد جعلني سعيدا جدا عندما كنا معا".

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