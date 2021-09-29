فوز ثانٍ لـ "أياكس" في دوري الأبطال على حساب بشيكتاش

المصدر: أ ف ب

حقّق أياكس أمستردام الهولندي فوزه الثاني توالياً ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بشيكتاش التركي 2-صفر أمس الثلاثاء على ملعبه "يوهان كرويف أرينا".

سجّل هدفي فريق العاصمة الهولندية كل من ستيفن برغويس (ق17) والعاجي سيباستيان هالير (ق43).

ورفع أياكس رصيده الى ست نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما لا يزال الفريق التركي من دون نقاط.

وقال قائد أياكس، الصربي دوسان تاديتش بعد المباراة "كان يجب أنّ نسجّل الهدف الثالث، كان ليسهّل الامور أكثر علينا. مع الاسف، لم يحصل هذا الامر".

وتابع "الامر الجيد اننا حافظنا على نظافة شباكنا".

ورغم انّ بشيكتاش كان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل بعدما ارتطمت كرة البلجيكي ميتشي باتشواي المُعار من تشلسي الانكليزي بالقائم (ق10)، الا ان اياكس كان الطرف الافضل في اللقاء ونجح في انتزاع التقدم عن طريق برغويس بعد عمل مميز من زميله تاديتش قبل ان يمرّر له ليضعها في الجهة اليمنى من المرمى (ق17).

وقبل استراحة الشوطين، تمكن هالير من مضاعفة النتيجة بعدما استفاد من كرة عرضية لمست فخذه وتابعت طريقها نحو المرمى (ق43).

وحالف الحظ بشيكتاش بالخسارة بهدفين فقط، حيث هدّد أياكس مرماه بمحاولات كثيرة لكنه خرج بالنتيجة المطلوبة، وهي الفوز قبل مباراته المرتقبة امام بوروسيا دورتموند الالماني في الجولة المقبلة.

وهذا الفوز الثاني لأياكس بعدما سحق سبورتينغ البرتغالي بنتيجة 5-1، في مباراة احرز فيها هالير "سوبر هاتريك"(4 أهداف)، ليرفع رصيده بعد هذه الأمسية الى 5 اهداف في مباراتين.

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