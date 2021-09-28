اعتزال البطل التاريخي لرياضة السومو

المصدر: السومو

قرّر بطل السومو الشهير، هاكوهو، الذي حطّم تقريبًا كل الأرقام القياسية في الرياضة ”يابانية المنشأ“ طوال عشرين عاما، الاعتزال بسبب إصابات في الركبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس الاثنين.

فاز البطل المنغولي الأصل، البالغ 36 عاما، بـ 45 بطولة وهو رقم قياسي، أكثر بـ 13 لقبا من أي منافس آخر، لكنه عانى من سلسلة إصابات طوال هذا العام.

خاض مشاركته الوحيدة خلال العام الحالي في بطولة ناغويا الكبرى في يوليو الماضي، ونجح في تحقيق الفوز من دون أية خسارة بعدما غاب عن جزء كبير من المسابقات الست الاخيرة.

وأجبر هاكوهو، و17 من الملاكمين من مركزه على الانسحاب من البطولة التالية التي انتهت الأحد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ هاكوهو قرّر الاعتزال بسبب مشاكل في الركبة اليمنى، ليطوي صفحة مسيرته المظفرة حقق خلالها 1187 فوزا.

ولم يقم الاتحاد الياباني للسومو بأي تعليق حتى اللحظة.

جاء هاكوهو، واسمه الأصلي منخبات دافاجارغال، إلى اليابان عن عمر الـ 15 عاما، وهو إبن بطل أولمبي سابق في المصارعة الحرّة، قبل أن يدخل عالم السومو.

بدأ هاكوهو ممارسة الرياضة العام 2001 وفاز بلقبه الأول في أيار 2006، قبل أن يبلغ أعلى المراتب في الرياضة ”يوكوزونا“ عن عمر 22 في تموز/يوليو 2007.

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