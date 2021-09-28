برايتون يفلت من الهزيمة ويفرّط في فرصة تصدّر البريميرليغ للمرة الأولى

المصدر: أ ف ب

بعدما اكتفى بتسعة انتصارات في كل من المواسم الأربعة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان برايتون على موعد أمس الاثنين مع إمكانية تحقيق فوزه الخامس في ست مراحل والتربع على الصدارة للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه كاد يتلقى الهزيمة الثانية للموسم على يد مضيفه كريستال بالاس قبل أن يخطف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.

وبعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى سابقاً في 1982-1983، انتظر برايتون حتى 2017 للعودة الى دوري النخبة بمسماه الحالي (الدوري الممتاز) من دون أن يحقق أفضل من المركز الخامس عشر من أصل 20 فريقاً (في المركز 15 و17 و15 و16 توالياً).

لكنه فاجأ الجميع هذا الموسم وحقق أربعة انتصارات مقابل هزيمة في ست مباريات، وكان قريباً جداً من الثانية أمس الاثنين في ختام المرحلة السادسة بعدما تقدم عليه كريستال بالاس عبر العاجي ويلفريد زاها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء انتزعها كونور كالاغر من البلجيكي لينادرو تروسار (ق2+45)، قبل أن ينقذه الفرنسي نيل موباي بتسديدة من خارج المنطقة في الوقت القاتل من اللقاء (ق5+90).

وحرم بالاس فريق المدرب غراهام بوتر من أن ينضم الى الفرق الـ19 الحالية التي سبق لها جميعاً أن تصدرت ترتيب الدوري الممتاز ولو ليوم واحد.

ولم يستغل برايتون تعادل ليفربول مع برنتفورد (3-3) وخسارة كل من مانشستر يونايتد وتشلسي أمام أستون فيلا (صفر-1) ومانشستر سيتي (صفر-1) توالياً، لكي يتربع على الصدارة وبقي سادساً برصيد 13 نقطة لكن بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني وتشلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون توالياً ونقطة عن ليفربول الذي بقي متصدراً.

وفي المقابل، فرط بالاس بفوزه الثاني واكتفى بنقطة رفع بها رصيده الى ست في المركز الخامس عشر.

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