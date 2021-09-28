صلاح يثير غضب جماهير ليفربول بنشره صورة خطأ

المصدر: البيان

أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل حول مستقبله مع ناديه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بصورة مسربة خلال محادثة مع صديقه الكرواتي ديان لوفرين؛ مدافع فريق زينيت بطرسبورغ الروسي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023، ويحاول ليفربول التوصل إلى حل يضمن بقاء صلاح ويجعله أعلى اللاعبين أجرا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، في وقت سابق، أن محمد صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد مقابل موافقته على التجديد، وهو ما نفته صحيفة "ليفربول إيكو".

وكشف ديان لوفرين فحوى محادثة بينه وصديقه وزميله السابق في ليفربول محمد صلاح عبر تطبيق "واتساب"، هنأ خلالها "الفرعون" بوصوله للهدف رقم 100 بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمد صلاح صورة على التهنئة يظهر فيها وهو يخلع قميص ليفربول، وعلق عليها، قائلا: "أعتذر أرسلت بالخطأ"، ليرد الكرواتي: "نعم بطبيعة الحال".

وأثار نشر نص المحادثة من قبل لوفرين ونشر صلاح صورة مثيرة للجدل، حفيظة جماهير ليفربول، وفسر البعض بأن المصري أراد توجيه رسالة للفريق الإنجليزي، وتذكيره بنيته الرحيل في حال لم يتم تلبية لطلباته.

من جهته فسر الإيرلندي توني كاسكينرو، مهاجم تشيلسي السابق ذلك، بأن صلاح قد يكون أراد بعث رسالة ما بخلع قميصه، قائلا: "بعض اللاعبين حين يقومون بخلع قمصانهم يكون ذلك من أجل إرسال رسالة ما"، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

يذكر أن ديان لوفرين (32 عاما) لعب مع صلاح في ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (2017 و2020) وتجمعهما علاقة صداقة قوية منذ ذلك الحين.

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