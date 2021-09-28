الإصابة تحرم ميلان من إبراهيموفيتشش في دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

أعلن مدرب ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي أمس الاثنين أن مهاجمه المخضرم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لن يتعافى في الوقت المناسب لخوض المواجهة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولم يخض "إبرا" سوى 30 دقيقة بقميص ميلان منذ بداية الموسم الجديد، حيث أجبرته إصابة في الركبة وانزعاج في وتر العرقوب على الابتعاد قسراً عن الملاعب، في حين من المستبعد أن يتعافى قبيل الاستحقاق القاري لفريقه المتوج بلقب المسابقة الأم سبع مرات.

ومقابل الغياب المحتمل لإبراهيموفيتش، من الممكن أن يستعيد ميلان جهود مدافعيه الدنماركي سيمون كاير وأليساندرو فلورنتسي بعد تعافيهما من إصابة في الفخذ والركبة على التوالي، عقب غيابهما عن مباراة الفوز أمام سبيتسيا 2-1 في المرحلة السادسة للدوري السبت.

وكان ميلان استهل حملته القارية بخسارة خارج ملعبه أمام ليفربول الانجليزي 2-3.

وقال بيولي مشيراً إلى كثرة الإصابات في صفوف فريقه "بالنسبة للمصابين الآخرين، الأمر أكثر صعوبة، وأعتقد أنه من المرجح أكثر أنهم سيعودون بعد النافذة الدولية" في أكتوبر المقبل.

وألمح مدرب الـ"روسونيري" إلى عدم احتمالية عودة إبراهيموفيتش إلى المستطيل الأخضر هذا الأسبوع إن كان قارياً، أو محلياً أمام فيورنتينا الاحد المقبل والذي يصادف يوم ميلاد المهاجم السويدي الذي سيحتفل ببلوغه سن الأربعين.

وكان إبراهيموفيتش عاد مؤخراً إلى التمارين عقب خضوعه لجراحة في ركبته في يونيو دفعته للغياب عن صفوف منتخب بلاده المشارك في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا.

لاحقاً، لعب لفترة نصف ساعة فقط خلال مباراة الفوز على لاتسيو 2-صفر في 12 سبتمبر، ما كان كافياً كي يفتتح رصيده التهديفي هذا الموسم بتسجيله الهدف الثاني.

لكن ألم وتر العرقوب أبعده منذ ذلك الحين عن قائمة الفريق مرة جديدة.

في المقابل، استأنف مؤخراً الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو اللعب بعد أن كان في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا قبل أن يعاني من آلام في الظهر.

وضمن السياق ذاته، قال بيولي "خسارة أسبوعين من التدريب أمر مهم. الدقائق الـ 45 (التي خاضها جيرو) ضد سبيتسيا كانت مفيدة، وسيتطور في المباريات المقبلة".

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