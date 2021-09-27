دورتموند يستبعد امكانية مشاركة مهاجمه "العملاق" هالاند امام سبورتينغ

المصدر: أ ف ب

أعلن مدرب بوروسيا دورتموند الالماني ماركو روزه الإثنين أن مهاجمه "العملاق" النروجي إرلينغ براوت هالاند ما زال يعاني من مشكلات عضلية ولن يلتحق بنسبة كبيرة بفريقه المغادر إلى مدينة لشبونة البرتغالية لمواجهة سبورتينغ في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال المدرب ابن الـ 44 عاماً الذي تسلّم مهامه الفنيّة مطلع الموسم الحالي قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ "ما زال (هالاند) يشعر بألم"، مؤكداً في الوقت ذاته انه من المبكر التكهن بعودة قائد الفريق ماركو رويس الذي يعاني أيضاً من اصابة في ركبته.

وكان هالاند ابن الـ 21 عاماً اصيب في التمارين قبل 3 أيام.

ومن دون رويس وهالاند، صاحب 11 هدفاً في 8 مباريات مع بدء موسم 2021-2022، خضع دورتموند أمام فريق مدربه السابق السبت في "بوندسليغا" حيث استفاد مونشنغلادباخ على ملعبه من النقص العددي لمنافسه الذي لعب بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 40 بعد طرد لاعبه السوري-الالماني محمود داهود، ليفوز بهدف نظيف، من دون أن يتمكن دورتموند من تشكيل خطورة تذكر على مرمى المضيف.

وأقرّ روزه أنه يحتاج إلى معجزة كي يتمكن النروجي الفارع الطول (1.94 م) من اللعب الثلاثاء، ولكن من دون أن يتخلى عن بارقة الأمل، وقال "أثق به، ففي حال تناول الطعام ونام واستعاد عافيته بشكل جيد، من الممكن أن تسير الامور أسرع من المتوقع".

واستهل دورتموند صاحب المركز الرابع في الدوري، حملته القارية بفوز خارج عرينه على بشيكتاش التركي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إلى جانب سبورتينغ، أياكس أمستردام الهولندي.



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