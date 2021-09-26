رونالدو يخطط للتدريب في مانشستر يونايتد بعد الاعتزال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لا يظهر كريستيانو رونالدو (36 عاماً)، أي علامات على التباطؤ، على الرغم من تقدمه في السن وبمجرد أن يقرر الاعتزال، ينوي العمل في مهنة التدريب مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرغب رونالدو بالبقاء في مانشستر يونايتد بعد تقاعده، وفقاً لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية، بعد عودته إلى يونايتد لفترة ثانية، قادماً من يوفنتوس قبل إغلاق فترة الانتقالات، وبعد أن غادر أولد ترافورد عام 2009.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يتطلع إلى القيام بدور تدريبي مع فريق الشباب في يونايتد، من أجل العمل مع ابنه كريستيانو جونيور.

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