53 %: رونالدو أقرب للنجاح من صلاح وميسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تجددت المقارنة بين نجمي الكرة العالمية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأول من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودة الثاني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، ودخل المصري محمد صلاح، في دائرة التنافس، مع استقراره في صفوف ليفربول، رغم ما تردد عن إمكانية رحيله عن الدوري الإنجليزي في «الميركاتو الصيفي» الأخير.

وتساءل عشاق الكرة في العالم، من منهم الأقدر على النجاح هذا الموسم، خصوصاً وأن هناك تحدياً مباشراً سيكون بين رونالدو وصلاح، وهذا كان محور تساؤل الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان»، ورجح من خلاله إجمالي المشاركين في التصويت، رونالدو ليكون الأكثر نجاحاً بنسبة 53 %، مقابل 34.5 % لصلاح، و12.5 % لميسي، فيما رجحت كفة رونالدو بفارق كبير وبنسبة 66 %، لدى المشاركين بالتصويت عبر موقع «البيان»، مقابل 28 % لصلاح، و6 % فقط لميسي، ولم يكن الفارق كبيراً بين النجمين البرتغالي والمصري في التصويت عبر «تويتر»، وتفوق صلاح بنسبة 41 %، وبفارق 1 % فقط عن رونالدو، وحصل ميسي على 19 %.

أسباب

ورجح ناصر حسين المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الرديف بنادي شباب الأهلي، كفة صلاح، ليكون الأكثر نجاحاً هذا الموسم، واعتبره مزيجاً بين النجمين ميسي ورونالدو، وأن ليفربول لن يكون قادراً على الذهاب بعيداً في أي بطولة يشارك فيها من دون النجم المصري، مؤكداً أن صلاح يعيش أفضل أوقات مسيرته الرياضية، وتوقع أن يزداد تألقه أكثر هذا الموسم، مع تراجع مستويات الكثير من النجوم، ومنهم ميسي، والذي فقد الكثير من استقراره النفسي برحيله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح ناصر، استقرار صلاح مع ليفربول يساهم في الحفاظ على مستواه، ونتائج بداية الموسم، تؤكد هذا الأمر، وفي المقابل، افتقد ميسي كثيراً من مستواه بالرحيل عن برشلونة، كما إنه لم يشارك بشكل كافٍ مع ناديه الفرنسي، ويحتاج إلى الوقت للتأقلم، أما رونالدو، فلم يشعر بالغربة كثيراً بعودته إلى ناديه السابق الذي شهد بداية نجوميته .

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